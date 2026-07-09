Esports Nations Cup 2026: Die 16 eingeladenen Länder wurden für das PUBG Mobile Event bestätigt

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Der Esports-Weltcup mag jetzt in vollem Gange sein, aber das ändert nichts daran, dass die Esports Foundation ebenfalls intensiv daran arbeitet, Online-Qualifikationen und Events auszurichten, um die vielen Nationen und Spieler zu ermitteln, die beim Esports Nations Cup im November vertreten sein werden.

Zu diesem Zweck hat der Festivalorganisator nun die vollständige Liste der bestätigten Nationen geteilt, die direkt eingeladen wurden, an seinem PUBG Mobile Turnier teilzunehmen. Insgesamt werden 32 Teams anwesend sein, aber 16 dieser Teams werden durch Qualifikationswettbewerbe oder Wildcard-Plätze bestimmt, während die übrigen 16 direkte Einladungen erhalten, wobei diese 16 die bereits bekannten Nationen sind.

12 Nationen haben Einladungen über ihre ENC-Ranking-Bewertung erhalten, während weitere vier Sondereinladungen aufgrund von "spezifischen technischen oder strukturellen Einschränkungen, die die Teilnahme an Standardqualifikationssystemen verhindern könnten" erhalten haben.

Was die vollständige Liste der eingeladenen Nationen und ihrer jeweiligen Spieler betrifft, finden Sie diese Informationen unten.