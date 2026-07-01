Esports Nations Cup 2026: Die 12 eingeladenen Street Fighter 6 Nationen/Spieler wurden bekannt gegeben

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Nach dem Abschluss von Evo 2026 am vergangenen Wochenende wird das nächste große Kampfspiel-Event mit Street Fighter 6 voraussichtlich die Esports World Cup im Juli und August in Paris, Frankreich, sein. Es wird jedoch nicht das einzige Mal sein, dass die Esports Foundation dieses Jahr ein SF6-Event veranstaltet, denn der Esports Nations Cup im November bietet auch ein Turnier basierend auf Capcoms beliebter Fighting-Game-Reihe.

Zu diesem Zweck wurden nun 12 der insgesamt 24 Nationen, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, bestätigt, und direkte Einladungen zum Turnier wurden bereits verteilt. Jede Nation stellt vier Spieler, und die anderen 12 Nationen werden alle durch Qualifikationsveranstaltungen im Sommer bestimmt, bei denen 10 Plätze auf Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Westeuropa, Osteuropa, Naher Osten, Afrika, Südostasien, Süd- + Ostasien und Ozeanien verteilt sind, während die anderen beiden Plätze Wildcard-Plätze sind (wahrscheinlich für das Gastland und die Solidaritätsnation).

Was die eingeladenen Nationen und Spieler angeht, kannst du unten die vollständige Liste sehen.