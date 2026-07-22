Esports Nations Cup 2026: Die 12 eingeladenen Länder wurden für das Honor of Kings Event bekannt gegeben

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Die Esports Foundation ist dabei, weltweit eine Reihe von Qualifikanten auszurichten, um die verschiedenen Nationen zu ermitteln, die sich für die jeweiligen Turniere des Esports Nations Cup im November qualifiziert haben. Obwohl viele dieser Qualifikationen bereits laufen oder abgeschlossen sind, haben einige noch nicht stattgefunden, unter anderem für das Honor of Kings Turnier.

Was wir wissen, ist, dass die Hälfte der Plätze beim November-Event von direkt eingeladenen Teams besetzt wurde. Diese Mannschaften erhielten diese Ehre dank ihres Esports Nations Cup-Rankings, wobei die eingeladenen Länder und ihre jeweiligen Kadern wie folgt sind.



Malaysia – Siang, MusangKing, ZhiHong, JR, Weipit, Xuan



China – Xin, XiaoXue, TingYue, jHao, WuYan, YiNuo



Philippinen – Chammy1, Juschie, Tatsurii, Daniii, Chazz, Azar, NA



Brasilien – Freaks, Abh, 0Ne, Lefy, Vilao1, Dani, ySacer



Korea – KYoung9, HAKU, Illusion, SIRI, Fey



Indonesien – Senko, Enyx, Bal, Nev, SRD, Zaan



Italien – TGold, Nighty, Luxi, Raiiku, KoZy, Sam, Higan



Frankreich – Clue, Nabil, Wawa, Inua, Benji, P1ggy, Budei



Deutschland – Vann, Hailang, 3005, Another, HengeZ, Jasch, Lianorn



Kambodscha – Chigiri, Shimo, Stark1ng, Yhwach, BOYMOND, Kingkriz, SuGi



Hongkong – Myosotis, Snow, L, Zaiz, Lived, GGbond, Fable



Thailand – Yuseong, Valdus, Bandsjaaa, VVV, TAOZ, Syndikat



Für die anderen 12 Plätze qualifizieren sich Teams aus einer Vielzahl von Regionen, darunter Nordamerika & Lateinamerika Nord, Lateinamerika Süd, Westeuropa, Osteuropa, Naher Osten, Afrika, Zentral- und Ostasien, Südostasien und Südasien, wobei zwei letzte Plätze an das Gastgeber-Wildcard-Team Saudi-Arabiens und die Solidaritätsnation gehen. was noch nicht entschieden ist.