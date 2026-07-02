Esports Nations Cup 2026: Die 12 direkt eingeladenen PUBG: Battlegrounds Länder wurden bestätigt

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Die Esports Foundation teilt stetig immer mehr Informationen zum Esports Nations Cup, der diesen November in Saudi-Arabien stattfindet. In den letzten Wochen wurden wir über viele der direkt eingeladenen Nationen und Spieler für die jeweiligen Turniere vom 2. bis 29. November informiert, ebenso wie über einige qualifizierte Nationen.

Um näher zu diesem Punkt zu sprechen: Wir wurden nun über die 12 eingeladenen Nationen und Spieler für das PUBG: Battlegrounds Event informiert. Diese 12 Optionen werden von weiteren 10 Nationen/Teams ergänzt, die im Laufe des Sommers durch Online-Qualifikationen bestimmt werden, dazu eine Einladung zur Gastgeberregion und ein Solidaritätsplatz, was ein volles 24-Nationen-Finalturnier ergibt.

Was die eingeladenen Nationen und Spieler betrifft, findest du unten diese Informationen.



Thailand – Nourinz, Lericz, Scappy, TiGGER, Belmoth, KiSS



China - MMing, 04NB, LilGhost, tiantian, HS



Korea – EENd, Heather, Heaven, Gyumin, Seoul, Seongjang



Vietnam – Himass, Delwyn, TanVuu, YmCuD, Zest, DjChip



Ukraine – Feyerist, Hakatory, SoseD, DiFX, Hexecu1or, Drugomu



USA – Purdy, Shrimzy, Kickstart, CowBoi, DIYY, SneakAttack



Kroatien – Lukarux, NIXZYEE, slqven, Nod1, ivas, ZEKO



Dänemark – Beami, Gustav, Ketter, Mikzenn, Doffy, BAAAD3



Finnland – curexi, SkaV, S4TTA, iExE, stratos, Mise



Brasilien - zkrakenN, sparkingg, possa, cauan7zin, Tny7, fana



Australien – TGLTN, luke12, Fludd, Monty, Ripp, Dusky



Argentinien – Caspitan, emikxz, PIPAA, Dr4FTk1NG, Kalnixx, SzylzEN



Das Qualifikationsturnier findet vom 11. bis 12. Juli statt, daher können Sie in den kommenden Wochen mit etwa zehn weiteren qualifizierten Nationen rechnen.