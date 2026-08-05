Esports Nations Cup 2026: Alle 39 Apex Legends Länder und Teams sind gesichert

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Relativ kürzlich haben wir auf die bestätigt eingeladenen Teams für das Esports Nations Cup Apex Legends -Event gesprochen, das im November stattfinden wird. Aufbauend darauf wissen wir nun, dass die 19 anderen qualifizierten Teams beendet sind, da die Online-Qualifikationswettbewerbe zu Ende gegangen sind, was bedeutet, dass die gesamte Auswahl an Nationen und Spielern festgelegt ist (nun ja, abgesehen vom Solidaritätsteam, das noch nicht festgelegt ist).

Die 20 eingeladenen Nationen und ihre jeweiligen Hähne sind wie folgt:



USA – sauceror, Sikezz, Panic



Japan – 4rufa, Mike, Achse



China – CrazyCong, Noname, Xzz



Australien – Genburten, Zer0, Wxltzy



Großbritannien – Vasate, Arktis, Tanzz



Mexiko – Gyozey, jaguares1, YanYa



Chinesisch Taipeh – Roieee, ShaoJie, Chisu



Kanada – yjely, Blinkzr, Rileymekanic



Thailand – DEXTER, ASIAZXD, Killoposz



Indonesien - EzFlashKIDZ, StrafingFlame, Ronin



Korea – Dogma, Egoist, Sedna



Polen – Lufka, LightT, Nait



Argentinien – Kurev, PANIC, renatricky



Frankreich – Tayko, BaByLoNs, Livaii



Portugal – k4shera, Hiarka, Senzz



Deutschland – xWinkler, Waldkraehe, ZtaM



Finnland – LotusNessu, kuaksi, LukaQT



Schweden – Hakis, Slab, Vaifs



Österreich – unglücklich, Cloud, Brenn



Spanien – Uxako, KIND4, 5MoriSan



Was die 19 qualifizierten Nationen und ihre jeweiligen Kaderen betrifft, so sind sie wie folgt: