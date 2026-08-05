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Apex Legends
Esports Nations Cup 2026: Alle 39 Apex Legends Länder und Teams sind gesichert
Die Online-Qualifikationen für das Turnier sind beendet, was bedeutet, dass wir nun die vollständige Liste der teilnehmenden Nationen kennen.
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Relativ kürzlich haben wir auf die bestätigt eingeladenen Teams für das Esports Nations Cup Apex Legends -Event gesprochen, das im November stattfinden wird. Aufbauend darauf wissen wir nun, dass die 19 anderen qualifizierten Teams beendet sind, da die Online-Qualifikationswettbewerbe zu Ende gegangen sind, was bedeutet, dass die gesamte Auswahl an Nationen und Spielern festgelegt ist (nun ja, abgesehen vom Solidaritätsteam, das noch nicht festgelegt ist).
Die 20 eingeladenen Nationen und ihre jeweiligen Hähne sind wie folgt:
- USA – sauceror, Sikezz, Panic
- Japan – 4rufa, Mike, Achse
- China – CrazyCong, Noname, Xzz
- Australien – Genburten, Zer0, Wxltzy
- Großbritannien – Vasate, Arktis, Tanzz
- Mexiko – Gyozey, jaguares1, YanYa
- Chinesisch Taipeh – Roieee, ShaoJie, Chisu
- Kanada – yjely, Blinkzr, Rileymekanic
- Thailand – DEXTER, ASIAZXD, Killoposz
- Indonesien - EzFlashKIDZ, StrafingFlame, Ronin
- Korea – Dogma, Egoist, Sedna
- Polen – Lufka, LightT, Nait
- Argentinien – Kurev, PANIC, renatricky
- Frankreich – Tayko, BaByLoNs, Livaii
- Portugal – k4shera, Hiarka, Senzz
- Deutschland – xWinkler, Waldkraehe, ZtaM
- Finnland – LotusNessu, kuaksi, LukaQT
- Schweden – Hakis, Slab, Vaifs
- Österreich – unglücklich, Cloud, Brenn
- Spanien – Uxako, KIND4, 5MoriSan
Was die 19 qualifizierten Nationen und ihre jeweiligen Kaderen betrifft, so sind sie wie folgt:
- Italien – InSaNe, Eccio, AdaM_zZ
- Ukraine – Xron, 7Adaaaam, Movik
- Dänemark – Gnaske, Mande, Gdolphn
- Belgien – Nono, revaniste, KDAR
- Kasachstan – Kasachisch, Marat, AsphyxiaGDH
- Rumänien – CalamityVX, Excentis, vPill
- Norwegen – xOLEOLEOLEOLE, Ko0mbra, Banana789
- Tschechien - vDanDa, 209Mraz, Gnomecek
- Marokko – Guts, belleroui, Horizxon
- Brasilien – THEOZINBOY, Keepstar, Thaless
- Chile – CloverX, Anjz, Fangs
- Honduras – AN7, LTTO, Haki
- Peru – Tasho, InfinitoRVS, Arem
- Puerto Rico – Prooxzy, Painfulpr, vHaze
- Guatemala – MrTeRRo, yeffrimic, xDrDeathI
- Malaysia - xKenN, XoyoBda, sora
- Hongkong – KingMSG, g8, Rchwerht
- Neuseeland – WitnessMe, Heckk, Pik
- Saudi-Arabien - xOSAM2-, osamh_gun, IKrrio