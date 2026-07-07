Esports Nations Cup 2026: Alle 23 qualifizierten und eingeladenen Nationen wurden nun für das Street Fighter 6 Turnier bestätigt

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Ein Großteil des Fokus in der Esports-Branche liegt jetzt auf der Esports-Weltmeisterschaft, die im Juli und August in Paris, Frankreich, stattfindet. Doch später im Jahr, im November, findet der erste Esports Nations Cup in Saudi-Arabien statt, bei dem ein clubbasiertes Tauschspiel für internationale Länder-gegen-Länder-Duelle stattfindet.

Während wir die Ankündigungen der Nationen und Spieler für die jeweiligen Events und Turniere kontinuierlich verfolgt haben, wurde nun die vollständige Teilnehmerzahl für das Street Fighter 6 Event bestätigt, nachdem die Online-Qualifikationen abgeschlossen haben. Insgesamt werden 24 Nationen anwesend sein, von denen 12 direkt eingeladen wurden, 10 qualifiziert und zwei davon Wildcard-Tickets erhalten, wobei der Solidarność-Platz noch nicht bekannt gegeben wurde (das heißt, bis zum Zeitpunkt des Schreibens sind nur 23 der 24 Nationen bestätigt). Die vollständige Teilnehmerliste finden Sie unten.

Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 lud Teams ein:



Japan – Sahara, Fuudo, Higuchi, Hikaru



Korea – Leshar, NL, Armperor, DakCorgi



USA – Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK



China – XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai



Dominikanische Republik – MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D



Chile – Craime, Deiver, Agxxs, Blaz



Frankreich – Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen



Hongkong – Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29



Großbritannien – EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X



Chinesisches Taipeh – Ölkönig, Hoffnung, ZJZ, Asuka



Kanada – Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles



Norwegen – Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate



Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 qualifizierte Teams:



Mexiko – LUGABO, Uriel Velorio, KUSANAGI, lSecto



Panama – GranTODAKAI, DestroyGodz, ARMAKOF, Koglee



Venezuela – Salvatore, Tashi, Blacnaimer, ForeverCarlone



Niederlande – Xerna, RASS, Jumbo, Crown



Schweden – JNS, JuicyJoe, Rikemansbarnet, WonderBoyXD



Syrien – Hamood, Abood bboy, Memozzz, Altair



Algerien – Dims, Hey Pepito, Ishak, Zagloul



Bangladesch – SI Anik, RaiHan, T0ny97, Baadshah_Miya



Singapur – Xian, Bravery, Vita, Brandon



Australien – Travis Styles, FREESER, Elieatscrayons, Koopa



Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 Gastgeberregion Wildcard-Team: