Esports Nations Cup 2026: Alle 23 qualifizierten und eingeladenen Nationen wurden nun für das Street Fighter 6 Turnier bestätigt
Die Online-Qualifikationen für das Event sind nun beendet, sodass nur noch ein Platz besetzt werden muss.
Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition Nintendo Switch 2-Spiel
Ein Großteil des Fokus in der Esports-Branche liegt jetzt auf der Esports-Weltmeisterschaft, die im Juli und August in Paris, Frankreich, stattfindet. Doch später im Jahr, im November, findet der erste Esports Nations Cup in Saudi-Arabien statt, bei dem ein clubbasiertes Tauschspiel für internationale Länder-gegen-Länder-Duelle stattfindet.
Während wir die Ankündigungen der Nationen und Spieler für die jeweiligen Events und Turniere kontinuierlich verfolgt haben, wurde nun die vollständige Teilnehmerzahl für das Street Fighter 6 Event bestätigt, nachdem die Online-Qualifikationen abgeschlossen haben. Insgesamt werden 24 Nationen anwesend sein, von denen 12 direkt eingeladen wurden, 10 qualifiziert und zwei davon Wildcard-Tickets erhalten, wobei der Solidarność-Platz noch nicht bekannt gegeben wurde (das heißt, bis zum Zeitpunkt des Schreibens sind nur 23 der 24 Nationen bestätigt). Die vollständige Teilnehmerliste finden Sie unten.
Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 lud Teams ein:
- Japan – Sahara, Fuudo, Higuchi, Hikaru
- Korea – Leshar, NL, Armperor, DakCorgi
- USA – Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK
- China – XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai
- Dominikanische Republik – MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D
- Chile – Craime, Deiver, Agxxs, Blaz
- Frankreich – Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen
- Hongkong – Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29
- Großbritannien – EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X
- Chinesisches Taipeh – Ölkönig, Hoffnung, ZJZ, Asuka
- Kanada – Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles
- Norwegen – Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate
Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 qualifizierte Teams:
- Mexiko – LUGABO, Uriel Velorio, KUSANAGI, lSecto
- Panama – GranTODAKAI, DestroyGodz, ARMAKOF, Koglee
- Venezuela – Salvatore, Tashi, Blacnaimer, ForeverCarlone
- Niederlande – Xerna, RASS, Jumbo, Crown
- Schweden – JNS, JuicyJoe, Rikemansbarnet, WonderBoyXD
- Syrien – Hamood, Abood bboy, Memozzz, Altair
- Algerien – Dims, Hey Pepito, Ishak, Zagloul
- Bangladesch – SI Anik, RaiHan, T0ny97, Baadshah_Miya
- Singapur – Xian, Bravery, Vita, Brandon
- Australien – Travis Styles, FREESER, Elieatscrayons, Koopa
Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 Gastgeberregion Wildcard-Team:
- Saudi-Arabien – Latif, MEA_MB, vWsym, Taloobreaker