Esports Nations Cup 2026: 31 der insgesamt 32 Nationen und Spieler sind nun bestätigt

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Anfang dieses Monats haben wir die 16 eingeladenen Nationen und Spieler für das Esports Nations Cup Trackmania -Event angesprochen, das im November stattfinden wird. Wir können darauf aufbauen, indem wir über die Mehrheit der verbleibenden Plätze sprechen, da 31 der insgesamt 32 Teams nun für das große Event bestimmt wurden.

Dies geschah, als die Online-Qualifikationen abgeschlossen wurden, was bedeutet, dass die folgenden Nationen und Spieler durch das Weiterkommen ihrer jeweiligen regionalen Qualifikationen Plätze erhalten haben.



Amerika: Kakne (Vereinigte Staaten von Amerika), L1ngo (Kanada), Neal (Vereinigte Staaten von Amerika)



Westeuropa: Epos (Großbritannien), Gwen (Frankreich), Massa (Deutschland)



Osteuropa: Auris (Litauen), Neon (Polen)



Naher Osten/Afrika: Ender (Marokko), Huso (Türkei)



Asien: Spark (Indien), Zack2301 (Indonesien)



Ozeanien: Baiwack (Neuseeland), JSwag (Neuseeland)



Vielleicht ist dir aufgefallen, dass dies nur 14 Plätze ausmacht, sodass zwei weitere Plätze gefüllt werden müssen, um die insgesamt 32 zu erreichen. Ein zusätzlicher Platz wird an die Gastgebernation der Vereinigten Arabischen Emirate vergeben, wobei Plink diese Anerkennung erhielt.

Was den 32. und letzten Platz betrifft, so ist dies der Wildcard-Solidaritätsplatz, der sicherstellen soll, dass eine "unterrepräsentierte Region" auf der Weltbühne konkurrieren kann. Dieses Team wird bis Ende August festgelegt und geteilt, sobald alle Qualifikationen für den Esports Nations Cup für alle Turniere abgeschlossen sind.

Das Esports Nations Cup Trackmania findet vom 19. bis 22. November statt.