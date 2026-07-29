Esports Nations Cup 2026: 20 Länder haben eine "garantierte Vertretung" für das Apex Legends Turnier erhalten

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Obwohl das Ziel des Esports Nations Cup darin besteht, möglichst vielen Regionen die Möglichkeit zu geben, ein Team beim Saudi-Arabien-Festival im November zu entsenden, möchte die gesamte ENC dennoch sicherstellen, dass die besten Länder für jedes jeweilige Spiel vorgestellt werden, weshalb jede Veranstaltung direkt Länder und Nationen eingeladen hat.

Zu diesem Zweck wurden nun die "garantierten Repräsentations" -Regionen für das Apex Legends Turnier festgelegt, wobei 20 Länder basierend auf den individuellen Apex Legends Global Series Year 6 Championship Punktzahlen ausgewählt werden, alle zusammen mit den Split 1 Playoffs, die kürzlich beim Esports World Cup in Paris stattfanden.

Zu diesem Zweck umfassen die 20 Nationen viele europäische, nordamerikanische und asiatische Regionen, wobei die folgenden Länder ein Team zum Turnier schicken werden.



USA



Japan



China



Australien



Großbritannien



Mexiko



Chinesisch Taipeh



Kanada



Thailand



Indonesien



Korea



Polen



Argentinien



Frankreich



Portugal



Deutschland



Finnland



Schweden



Österreich



Spanien



Für keine dieser Nationen gibt es noch keine bestätigten Kader, und zudem werden sie von einer Liste qualifizierter Länder ergänzt, insgesamt 18, die noch festgelegt werden, wenn die Qualifikationsspiele enden. Uns wird gesagt, dass die EMEA-Region neun Plätze bekommt, die Amerikas sechs und APAC South die letzten drei. Anschließend werden zwei zusätzliche Plätze an Wildcard-Teams vergeben (nämlich an die Gastgeberregion und ein Solidaritätsland).

Der Esports Nations Cup findet vom 2. bis 29. November statt.