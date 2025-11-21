esports
Esports Awards 2025: Hier die Kategorien und die Gewinner
Die jährliche Preisverleihung fand statt und feierte die Besten im wettbewerbsorientierten Bereich.
Die jährlichen Esports Awards sind vorbei. Die Zeremonie, die das Beste der Besten in der Welt des kompetitiven Gamings feiern soll, wurde veranstaltet und abgehalten, und nun haben wir eine Liste von Siegern und Preisträgern, über die wir berichten können. Um es einfacher zu machen, schauen Sie einfach unten nach allen jeweiligen Kategorien und den verschiedenen Gewinnern.
Hier sind alle Gewinner der Esports Awards 2025:
- Esports-Spiel des Jahres – League of Legends
- Esports Mobile Game of the Year – PUBG Mobile
- Esports-Persönlichkeit des Jahres – Animesh "Thug" Agarwal
- Streamer des Jahres – iShowSpeed
- Esports Content Gruppe des Jahres – S8UL
- Esports Content Creator des Jahres – Jynxzi
- Esports-Spiel des Jahres – Choi "Doran" Hyeon-joon
- Esports Commercial Partner des Jahres – Intel
- Esports-Publisher des Jahres – Riot Games
- Panel's Choice Award – Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean
- Esports-Unterstützungsplattform des Jahres – Liquipedia
- Esports Kreativkampagne des Jahres – Team Liquid 25-jährige Jubiläumskampagne
- Esports Durchbruchsspieler des Jahres – Mason "Mercules" Ramsey
- Esports PC-Spieler des Jahres – Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Esports Controller Spieler des Jahres – Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
- Esports-Trainer des Jahres – Kim "Kim" Jung-su
- Esports Play-by-Play-Kommentator des Jahres – Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Esports Farbkommentator des Jahres – Andrew "Vedius" Day
- Esports-Gastgeberin des Jahres – Laure Valee
- Esports-Analystin des Jahres – Mimi "aEvilcat" Wemcrantz
- Esports-Team des Jahres – Team Vitality Counter-Strike 2
- Esports-Organisationen des Jahres – Team Falcons
- Lebenswerk im Esports, Abschlussjahrgang 2025 – Johan "N0tail" Sundstein, Peter "dupreeh" Rasmussen, Matthew "FormaL" Piper, Steve Arhancet von Team Liquid, Tom und Tony Cannon sowie Nick "Tasteless" Plott und Dan "Artosis" Stemkoski