Esoteric Ebb s Schöpfer offenbart, dass er gerne einen "Elder Scrolls-Killer" bauen würde.

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Christoffer Bodegård, der Schöpfer von Esoteric Ebb, verbrachte Jahre seines Lebens mit dem RPG. Schon vor Disco Elysium – dem Spiel, mit dem man es am ehesten vergleichen wird – begann, hat Bodegård nun endlich gesehen, wie sich seine Arbeit auszahlte – mit einer großartigen Resonanz auf das stilvolle und charmante RPG. Seine Leidenschaft für Spiele und deren Entwicklung ist nicht verblasst, und es scheint, als sei sein Traumprojekt ein RPG, das in seinen Ambitionen noch erhabener ist als Esoteric Ebb.

In einem kürzlichen Interview mit Gamereactor haben wir Bodegård gefragt, ob er Esoteric Ebb etwas hinzufügen würde, wenn er etwas mehr Zeit und Geld gehabt hätte. Der Entwickler wollte nichts Wesentliches an dem Projekt ändern. "Vielleicht könntest du noch ein paar Visuals hinzufügen, die Sprachausgabe ordnen und es noch etwas polieren – aber ich bin zufrieden mit Ebb", sagte er.

Aber er würde ein unglaublich ehrgeiziges Projekt gerne machen, wenn er im Grunde unbegrenztes Geld bekäme. "Wenn du mir endlose Mittel gibst, um ein weiteres Spiel zu machen, würde ich definitiv mit der Produktion einer First-Person-Open-World-Immersive Simulation beginnen, die in Norvik spielt. Stellen Sie sich Ebbs Kunststil vor, aber in der Ego-Perspektive und mit allen 5e-Mechaniken, die für ein Spiel angepasst wurden, das sowohl D&D nachahmt als auch als Elder Scrolls-Killer fungiert. Gib mir 500 Millionen Dollar und zehn Jahre, und ich kann es für dich regeln!"

Bodegård sprach so offen über das Traumprojekt, weil "es wahrscheinlich nie zustande kommt." Wenn Esoteric Ebb Millionen und Abermillionen von Exemplaren verkauft hätte, wäre das sein nächstes Spiel gewesen. Im Moment interessiert sich Bodegård hauptsächlich für mehr Spiele wie Esoteric Ebb, während sein Traumprojekt im Hintergrund steht. "Leider ist die finanzielle Lage derzeit, wie sie ist. Die meisten Spielefirmen haben Glück, wenn sie eine halbe bis eine Million Dollar an Finanzierung bekommen. Sagen wir einfach, es ist ein Witz. Für jetzt", sagte er.

Hier finden Sie unser vollständiges Interview mit Christoffer Bodegård.