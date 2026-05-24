Esoteric Ebb s Schöpfer enthüllt, welche Teile des Spiels am schwierigsten zu erstellen waren

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Esoteric Ebb ist ein riesiges Spiel. Es ist eine kurze D&D-Kampagne, die in ein Videospiel integriert ist, mit allen möglichen Wegen, die ein Spieler einschlagen kann, komplett mit einer riesigen Besetzung einzigartiger und interessanter NPCs. Das Skript umfasst etwa 600.000 Wörter, und obwohl der Schöpfer Christoffer Bodegård offensichtlich stolz auf das gesamte Spiel ist (vor allem jetzt dank seines Erfolgs), gab es für ihn schwierige oder frustrierende Teile der Spielentwicklung.

In einem kürzlichen Interview nach dem Start und Erfolg des Spiels erklärte Bodegård die Teile von Esoteric Ebb, die ihn technisch und emotional herausfordern. Was Letzteres betrifft, so erwies sich die interne Politik als besonders schwer zu klären.

"Ich habe sie bis zum Ende aufgehoben – drei Monate bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Denn ich wusste, dass ein großer Teil der politischen Entwicklung des Protagonisten genau darauf basieren würde, und ich wusste auch, dass sie durch mein eigenes politisches und philosophisches Wissen stark eingeschränkt sein würden", erklärte Bodegård. "Ich habe Unmengen Tee getrunken und Anfang Dezember 2025 zusammengesetzt und sie alle einzeln aufgeschrieben. Und genau hier musste ich genau untersuchen, was meine eigenen voreingenommenen Gedanken, grundlegenden ideologischen Säulen und Gefühle zu Themen wie Demokratie, Männern und Frauen, Migration und Einsamkeit waren."

Der Prozess, alles offenzulegen, war beängstigend, besonders da Bodegård keine wirkliche Möglichkeit hatte, einzuschätzen, wie die Leute auf den stark politisierten Inhalt und die Themen des Spiels reagieren würden. Wenn es jedoch ein Element gab, das Bodegård mehr frustrierte als erschreckte, dann waren es die Begegnungen.

"Das war der einzige Teil des Spiels, in dem ich tatsächlich die Hilfe meines Redakteurs Phil Jamesson in Anspruch genommen habe, der Entwürfe für vier der späteren Schlachten nach meinem Entwurf schreiben musste," sagte Bodegård. "Es gibt einfach so viele einzigartige Inhalte, die dafür geschrieben werden müssen – stell dir vor, sie können in so vielen verschiedenen Reihenfolgen gespielt werden. Es gibt so viele verschiedene Entscheidungen – jede Runde muss einzigartige Angriffe und Aktionen haben. Und jede folgende Runde wird (und oft ganz basierend auf) der zuvor getroffenen Entscheidung beeinflusst. Und damit es Taktik, Strategie und HANDLUNGSFÄHIGKEIT in diesen Szenarien gibt, muss alles auch richtig gestaltet sein. Ich bin aber sehr stolz auf den Endbosskampf. Das ist wirklich cool."

Auch wenn einige Teile beängstigend und andere frustrierend waren, ist das Endergebnis von Esoteric Ebb sicherlich ein beeindruckendes Ganzes, das ohne politische Konflikte oder verrückte Begegnungen nicht dasselbe wäre.