Esoteric Ebb enthüllt Veröffentlichungsdatum, und es startet nächste Woche

Das kommende stilvolle CRPG Esoteric Ebb, das Disco Elysium und Baldur's Gate III zu einem chaotischen Ganzen mischt, das es dir ermöglicht, fast alles zu tun, als würdest du ein Tabletop-Spiel spielen, hat endlich sein Veröffentlichungsdatum enthüllt. Und wir müssen wirklich nicht lange auf die Veröffentlichung dieses Spiels warten.

Esoteric Ebb erscheint am 3. März, das heißt, er erscheint nächsten Dienstag. In einem ausführlichen Beitrag auf Steam erklärte der Solo-Entwickler Christoffer Bodegård, wie groß das Spiel ist, mit 21 Nebenquests sowie den Hauptquests, die in deinem Tagebuch verfolgt werden, und satte 40 Aufgaben, die nicht verfolgt werden und geheim bleiben. Mit der Hauptquest schätzt Bodegård, dass ein durchschnittlicher Durchlauf etwa 25 Stunden braucht und für einen mehr kompletten Durchlauf bis zu 50 Stunden. Man kann das Spiel anscheinend auch in etwa einer Stunde durchspielen, wenn man genau weiß, was man tut, und ein paar extrem glückliche Würfelwürfe bekommen. Also eine ziemlich abwechslungsreiche Erfahrung.

Wenn du dir einen Vorsprung verschaffen willst, kannst du deinen ersten Tag im Spiel jetzt als Teil der Steam Next Fest Demo ausprobieren, mit der du deinen Spielstand beim Start des vollständigen Spiels übertragen kannst. Sehen Sie sich das Bild unten für die genauen Startzeiten in Ihrer Region an.