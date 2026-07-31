"ESO ist gekommen, um zu bleiben, und unser Team ist der Zukunft dieses Spiels verpflichtet", sagt der Spielleiter von Elder Scrolls Online

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The Elder Scrolls Online wird nicht verschwinden, aber mit Updates wird es auch nicht schnell vorankommen. Nachdem Microsofts jüngste Entlassungsrunde Berichten zufolge das Team, das am MMO bei Zenimax Online Studios arbeitete, ausgehöhlt hat, gab es viele Fragen zur Zukunft von ESO. In einem neuen Community-Beitrag sagte Game Director Nick Giacomini, dass das Spiel gekommen ist, um zu bleiben, aber wir werden einige Änderungen sehen, wie zukünftige Updates kommen.

"In letzter Zeit haben wir eine Reihe von organisatorischen Veränderungen und Weggängen von Teamkollegen durchgemacht, die The Elder Scrolls Online mitgeprägt haben. Wir sind zutiefst dankbar für alles, was sie zum Spiel und zur gemeinsam aufgebauten Community beigetragen haben", schrieb Giacomini. "Gleichzeitig haben wir viele Fragen dazu gesehen, was diese Änderungen für ESO bedeuten. Lassen Sie mich das klarstellen: ESO ist gekommen, um zu bleiben, und unser Team ist der Zukunft dieses Spiels verpflichtet. Unser Fokus hat sich nicht geändert. Es wächst weiterhin The Elder Scrolls Online und baut auf der Welt auf, die Millionen von Spielern ihr Zuhause nennen."

Giacomini erklärte, dass ZOS, wenn es versuchen würde, mit seiner neuen Mitgliedschaft weiterhin alte Ziele zu erreichen, nicht die Qualität liefern könne, die die Spieler von ESO erwarten. Daher kommen einige wichtige Funktionen und Updates ins Jahr 2027. Update 52, die neuen Prüfungen sowie das Klassen- und Kampf-Update werden auf nächstes Jahr verschoben.

Update 51 erscheint auch dieses Jahr noch und wird eine Woche später als erwartet, am 28. September, starten. Alles andere, was für die erste Staffel angekündigt wurde, läuft ebenfalls wie geplant weiter. Die zweite Staffel wird ebenfalls mehr Inhalte ab diesem Oktober bringen. The Elder Scrolls Online wird weitermachen, wie erwähnt, aber es ist klar, dass die Entlassungen einen erheblichen Einfluss auf das Team haben, das am Spiel arbeitet.