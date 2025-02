ESL und Intel verlängern Partnerschaft um mehrere Jahre

HQ

Eines der Grundnahrungsmittel des kompetitiven Counter-Strike 2 -Kalenders ist es, Intel Extreme Masters -Events zu sehen, die abgehalten werden. Derzeit läuft eines, da die IEM Katowice weiterhin hochkarätige Action in Polen bietet. Es sieht so aus, als ob wir davon ausgehen können, dass diese Art von Ereignissen in absehbarer Zukunft anhalten wird, da sowohl ESL als auch Intel sich zu einer mehrjährigen Verlängerung ihrer Partnerschaft verpflichtet haben.

Intel und ESL arbeiten in den letzten 24 Jahren in irgendeiner Form zusammen, aber diese Partnerschaft ist derzeit am besten für ihre ESL Pro Tour - und IEM-Aktivitäten bekannt. Die beiden sind so enge Partner, dass im vergangenen Jahr das 100. IEM-Turnier in Dallas ausgetragen wurde, und insgesamt haben diese Events zu über zwei Milliarden Stunden Zuschauern und Preisgeldern im Wert von über 27 Millionen US-Dollar beigetragen.

Der Chief Commercial Officer von The ESL FACEIT Group, Rodrigo Samwell, kommentierte diese Partnerschaft mit den Worten: "Im Laufe der Zeit hat sich Intel zur angesehensten Marke im E-Sport entwickelt, weil sie bei uns waren und diese Branche von Grund auf aufgebaut haben. Man kann einfach nicht an den Stammbaum heranreichen, den Intel sich in der E-Sport- und Gaming-Community verdient hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam auch in den kommenden Jahren unvergleichliche Erlebnisse zu bieten und IEM-Champions zu feiern."

Während die genaue Dauer der Partnerschaftsverlängerung unklar ist, wurde uns mitgeteilt, dass sie "die Arbeit von Intel mit der ESL für die ESL Pro Tour und IEM-Events fortsetzen wird" und dass die Verlängerung tatsächlich im Januar 2025 in Kraft getreten ist.