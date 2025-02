ESL und Acer Ink-Partnerschaft für Counter-Strike 2 professionelle Rennstrecke

HQ

Erst gestern berichteten wir über die Nachricht, dass die ESL FACEIT Group (EFG) und Intel ihre langjährige Partnerschaft auf absehbare Zeit verlängert haben. In ähnlicher Weise können wir nun hinzufügen, dass ESL und Acer sich zusammentun, um professionelle Counter-Strike 2 auch in Zukunft zu verbessern.

Dieser Deal ist speziell auf die Gaming-Marke Predator von Acer zugeschnitten und sieht vor, dass das Technologie-Label als Original Equipment Manufacturer Partner der ESL Pro Tour und anderer von der ESL veranstalteter erstklassiger CS2-Turniere angesehen wird.

Das bedeutet, dass Sie auch in Zukunft das Predator -Branding in den ESL Challenger League - und Intel Extreme Masters -Events sehen werden, wobei diese Partnerschaft bei den IEM Katowice-Playoffs gefeiert wird, die an diesem Wochenende stattfinden.

Bastian Veiser, Director Partner Management bei EFG, erklärt zu diesem Deal: "Diese umfassende Zusammenarbeit bietet das ganze Jahr über Zugang zu erstklassiger Ausrüstung, die nicht nur die Spitze des Wettbewerbs, sondern auch aufstrebende Talente in den kommenden Jahren unterstützen wird."

Die genaue Dauer und der Wert des Deals wurden nicht genannt.