ESL schließt Counter-Strike-Circuit für Frauen, verspricht aber eine "inklusive" und "nachhaltige" Alternative

HQ

Kurz vor dem Wochenende traf die ESL die eher überraschende Entscheidung, die Einstellung und Schließung des Frauen-Circuits von Counter-Strike bekannt als Impact bekannt zu geben. Sie begründete dies damit, dass das "Wirtschaftsmodell einfach nicht nachhaltig ist" und merkte an, dass sie die Gemeinschaft zwar weiterhin unterstützen werde, aber nach dem bevorstehenden Season 8 Finals, der am DreamHack im November stattfindet, würde der Circuit gestrichen.

Diese Entscheidung hat zu einer Reihe von Gegenreaktionen und Hitze gegen die ESL geführt, wobei viele Profis und Fans ihre Meinung zum Ausdruck brachten, dass dies nicht der richtige Weg ist. Dies hat die ESL bereits dazu veranlasst, eine Folgeerklärung zu veröffentlichen, in der sie verspricht, alternative Methoden zur Unterstützung des Counter-Strike E-Sports von Frauen zu erforschen.

"Unser Engagement für die Schaffung eines vielfältigen und integrativen E-Sport-Ökosystems bleibt ein zentraler Wert für EFG, daher werden wir diese Zeit nutzen, um neue, nachhaltige Initiativen zu erkunden, die besser mit unserer langfristigen Vision übereinstimmen."

Es ist unklar, wie das aussehen wird, aber es gibt definitiv einen Markt für Frauen-Esports, wenn es richtig gemacht wird, und die Valorant Champions Tour Game Changers -Szene ist nur ein Beispiel dafür in Aktion.

Was denkst du, kommt als nächstes für Frauen Counter-Strike?