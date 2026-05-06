ESL Pro League Staffel 27 läuft vom 6. bis 14. März in Saudi-Arabien

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Im weiteren Verlauf des Jahres 2026 gibt es noch zahlreiche vielversprechende und große, von ESL organisierte Counter-Strike 2 -Turniere, aber die ESL beobachtet auch die Zukunft und die Pläne für die Saison 2027 genau im Auge.

Wir wissen, dass das erste Event der Saison zwischen dem 27. Januar und dem 7. Februar im IEM Krakau stattfinden wird, aber nun haben wir auch bestätigte Informationen für das zweite Event 2027, das Season 25 der ESL Pro League ist.

Die Veranstaltung findet vom 6. bis 14. März statt und findet in Saudi-Arabien statt, einem anderen Standort für das Event, das in der Vergangenheit in Malta, Schweden und Polen für die kommende 24. Saison im Herbst stattfand.

Mit diesem Plan hat die ESL auch einen aktualisierten Spielplan für die Saison 2027 bestätigt, den Sie unten sehen können.