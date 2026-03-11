ESL Pro League Staffel 23: Online-Stage endet mit Natus Vincere, FUT Esports und Astralis, die ebenfalls voranschreiten

HQ

Gestern haben wir die Nachricht angesprochen, dass die Online-Stage der ESL Pro League Season 23 später am Nachmittag enden soll, und wenn wir weiter in dieses Thema eintauchen, können wir nun über die letzten drei Teams berichten, die sich für die kommenden Playoffs qualifiziert haben.

Insgesamt wurden gestern drei letzte Spiele gespielt, wobei Natus Vincere gegen 3D Max, FUT Esports gegen G2 Esports und Astralis gegen Furia spielten. Dies war ein Alles-oder-Nichts-Spielplan, bei dem der Verlierer endgültig aus dem Turnier ausgeschieden ist und der Sieger in die Playoffs dieses Wochenendes einzieht.

Zu diesem Zweck setzte sich Natus Vincere über 3D Max im 2:1-Verhältnis durch. Dieses Ergebnis spiegelte sich dann in den beiden anderen Partien wider, in denen FUT Esports sein Potenzial gegen G2 Esports bewies und Astralis ebenfalls Furia schnell besiegte.

Das bedeutet, dass G2 Esports, Furia und 3D Max nun ihre Anstrengungen auf das nächste Counter-Strike 2 Turnier konzentrieren, während Natus Vincere, Astralis und FUT Esports sich auf ein arbeitsreiches Wochenende vorbereiten.