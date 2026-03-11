ESL Pro League Staffel 23: Das Playoff-Bracket wurde festgelegt

HQ

Wie wir bereits berichtet haben, sind nun nur noch acht Teams im Rennen um die 23. Saison der ESL Pro League, wobei die Playoffs am kommenden Wochenende stattfinden sollen. Da wir die acht Mannschaften kennen, die um die Trophäe und das Preisgeld kämpfen werden, können wir nun auch über das Playoff-Bracket des Turniers berichten, das bereits festgelegt wurde.

Zum Vergleich: Die Playoffs sind so aufgeteilt, dass am Freitag, den 13. März, die Viertelfinals stattfinden, die Halbfinals am Samstag, den 14. März, und dann am Sonntag, den 15. März, das Spiel um den dritten Platz und das Finale. Zu diesem Zweck wurde das Bracket so gesetzt.

Viertelfinale (13. März):



The MongolZ gegen Natus Vincere um 9:00 GMT/10:00 MEZ



Legacy vs. Aurora Gaming um 12:15 GMT/13:15 MEZ



FUT Esports gegen Mouz um 15:30 GMT/16:30 MEZ



Team Spirit gegen Astralis um 18:45 GMT/19:45 MEZ



Halbfinale (14. März):



Sieger von Spirit/Astralis vs. Gewinner von Legacy/Aurora um 14:45 GMT/15:45 MEZ



Sieger von MongolZ/NAVI vs. Sieger von FUT/Mouz um 18:00 GMT/19:00 MEZ



Spiel um den dritten Platz (15. März):



Verlierer von Halbfinale 1 vs. Verlierer von Halbfinale 2



Grand Final (15. März):



Sieger des Halbfinales 1 gegen Sieger des Halbfinales 2



Wer glaubst du, wird es bei der ESL Pro League Saison 23 schaffen?