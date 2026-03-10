ESL Pro League Saison 23: Fünf Teams sind für die Playoffs bestätigt, fünf sind ausgeschieden

HQ

Es ist fast Zeit, dass die Playoffs der ESL Pro League Saison 23 beginnen, denn heute ist der letzte Tag für den Online-Teil des Turniers. Bisher haben von den 16 Teams, die in Phase 2 des Turniers vorgedrungen sind, fünf ihr Playoff-Ticket gesichert, fünf sind endgültig ausgeschieden und sechs kämpfen um das Überleben. In ein paar Stunden werden wir die bestätigte Playoff-Aufstellung wissen, da die letzten drei Spiele bald ausgetragen werden.

Zu diesem Zweck gehören zu den fünf Teams, die sich bereits für die Playoffs qualifiziert haben: Mouz, Team Spirit, Aurora Gaming, Legacy und The MongolZ, die ausgeschiedenen Mannschaften sind B8, FaZe Clan, PaiN Gaming, Heroic und Monte, und die noch im Rennen, und das Spiel, das sie jeweils am Nachmittag bestreiten werden, sind unten zu sehen.



Natus Vincere gegen 3DMax um 12:30 GMT/13:30 MEZ



G2 Esports vs. FUT Esports um 15:00 GMT/16:00 MEZ



Furia gegen Astralis um 17:30 GMT/18:30 MEZ



Hier gibt es keine zweiten Chancen, was bedeutet, dass die drei Teams, die diese Spiele gewinnen, in die Playoffs einziehen und die drei, die verlieren, endgültig ausscheiden. Die Playoffs selbst finden an diesem Wochenende zwischen dem 13. und 15. März statt.