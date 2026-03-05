ESL Pro League Saison 23: Fünf Teams haben sich bereits für die Playoffs qualifiziert

HQ

Wir wissen noch nicht, welche acht Teams im Playoff-Bracket der Saison 23 der ESL Pro League antreten werden, da die acht bestätigten Teams durch ein Online-Qualifikationsevent ermittelt werden, das noch läuft. Die letzten Spiele finden heute statt, was bedeutet, dass die bestätigten Kader bald bekannt sein werden, aber vorerst kennen wir fünf Teams, die ihr Playoff-Ticket gesichert haben, und fünf, deren Turnier bereits beendet ist.

Bisher haben sich FUT Esports, Legacy, Astralis, Monte und PaiN Gaming für die Playoffs qualifiziert, während Gaimin Gladiators, M80, Passion UA, NRG und SemperFi Esports ausgeschieden sind.

Die verbleibenden drei Playoff-Plätze werden an die Sieger der kommenden drei Spiele vergeben. Wer gegen wen spielt, die Spielpläne finden sich unten.



3DMax vs. Team Liquid



G2 Esports vs. Ninjas im Pyjama



Heroisch vs. Parivision



Alle drei Spiele beginnen heute gleichzeitig um 12:30 GMT/13:30 Uhr MEZ, also erwarten Sie bald Updates.