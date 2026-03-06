ESL Pro League Saison 23: Acht Teams sind noch übrig, da Teams aus Phase 2 bestätigt wurden
Ninjas in Pyjamas, Team Liquid und Parivisions Turnierlauf ist bereits zu Ende.
Die erste Phase der 23. Saison der ESL Pro League ist bereits zu Ende, und aufbauend auf dem, was wir gestern berichtet haben, können wir nun hinzufügen, dass acht Teams aus dem Event ausgeschieden sind und nicht mehr antreten werden.
Die acht Mannschaften, die die erste Runde überstanden haben, wurden bestätigt, wobei 3DMax, G2 Esports und Heroic zu den Teams stoßen, von denen wir seit gestern wussten. Diese qualifizierten Kaders kamen auf Kosten von Ninjas in Pyjamas, Team Liquid und Parivision, drei Teams, die endgültig eliminiert wurden.
Das bedeutet auch, dass wir nun die 16 Teams kennen, die in der zweiten Runde des Turniers anwesend sein werden, und ebenso, wie die Eröffnungsrundenspiele aussehen. Es ist erwähnenswert, dass das Format dasselbe ist, was bedeutet, dass die Teams Runde für Runde gesetzt werden und die ersten acht Teams, die drei Siege erreichen, in die dritte Runde, die als Playoffs bekannt ist, einziehen. Hier sind die ersten Einsätze.
- Furia vs. B8
- Teamgeist vs. 3DMax
- Mouz gegen Heldenhaft
- Natus Vincere gegen Monte
- The MongolZ vs. PaiN Gaming
- Aurora Gaming vs. Legacy
- FUT Esports vs. Astralis
- G2 Esports vs. FaZe Clan
Wer glaubst du, wird über Stufe 2 hinausgehen?