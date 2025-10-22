ESL legt Pläne für die Wettkampfsaison 2028 vor Counter-Strike 2

HQ

Das Jahr 2025 ist noch nicht einmal vorbei, aber der Turnierorganisator ESL blickt weit in die Zukunft. Das Unternehmen hat seine Pläne für die kompetitive Saison 2028 Counter-Strike 2 vorgestellt, wobei sechs Veranstaltungen bereits feststehen.

Wir wissen noch nicht, wie die einzelnen Events aussehen werden, aber die festen Termine für jedes Turnier wurden bestätigt, was bedeutet, dass wir wissen, wann wir mit Action rechnen können, nicht im nächsten Jahr, auch nicht im übernächsten Jahr, sondern im übernächsten Jahr.

Veranstaltungskalender der ESL CS2 2028:



ESL Event 1 - 26. Januar - 6. Februar



ESL-Event 2 - 3. bis 19. März



ESL-Event 3 - 10.-16. April



ESL-Event 4 - 2. bis 13. August



ESL Event 5 - 16. September - 1. Oktober



ESL Event 6 - 23.-29. Oktober



Es ist vernünftig anzunehmen, dass mindestens ein paar dieser Turniere ESL Pro League Events sind und dass der Rest Intel Extreme Masters Events sind. Was das ist, was ist, typischerweise unterbricht ESL seinen Ablauf durch Abwechseln dieser Turniere, so sollten wir vielleicht erwarten, dass das typische polnische IEM als ESL Event 1 folgt, ein Pro League folgt, und dann ein IEM, alles vor der Sommerpause und dann noch ein IEM, das zweite Pro League der Saison, vor einem letzten IEM.

Außerdem können wir daraus schließen, dass die massive Lücke im Sommer bedeutet, dass das Esports World Cup auch für 2028 ins Auge gefasst wird, da E-Sport-Organisatoren normalerweise dieses riesige Festival meiden, weil sie wissen, wie viel Aufmerksamkeit und Zugkraft es auf sich zieht.

Was halten Sie von diesem Kalender?