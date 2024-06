ESL Impact Saison 5 endet an diesem Wochenende

HQ

Die fünfte Saison des Frauenturniers Counter-Strike 2, ESL Impact, geht an diesem Wochenende zu Ende. Das Global Finals findet während der DreamHack Dallas zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni statt, bei der acht der besten Teams aus der ganzen Welt zum Kay Bailey Hutchison Convention Center in der texanischen Stadt strömen, um um einen Preispool von 123.000 US-Dollar zu kämpfen.

Mit dem bevorstehenden Event können wir uns auf die Gruppenphase freuen, die zwischen dem 31. Mai und dem 1. Juni stattfindet, in der vier Teams ausscheiden und vier Teams in die Playoffs am 2. Juni einziehen, wo nur ein Team zum Champion gekrönt wird.

Welche Teams teilnehmen werden, sind wie folgt; BIG Equipa, Fluxo Demons, FlyQuest Red, HSG, Imperial fe, Let Her Cook, NAVI Javelins und TSM Shimmer.

Werden Sie sich am kommenden Wochenende auf das ESL Impact -Turnier einstellen?