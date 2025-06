ESL gibt Termine für drei IEM-Veranstaltungen im Jahr 2026 bekannt

HQ

Der Kalender 2026 Counter-Strike 2 nimmt weiter Gestalt an. Die nächste Liste von Veranstaltungen, die angekündigt und versprochen wurden, umfasst drei Turniere aus der ESL, die speziell in das Format Intel Extreme Masters passen.

Die Turniere werden in die Vereinigten Staaten, nach Brasilien und China ausgetragen. Die erste im Jahr 2026 wird die IEM Brasilien sein, die für den 13. bis 19. April geplant ist, wobei der genaue Ort zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt wird.

Im Anschluss daran findet die IEM USA vom 11. bis 17. Mai statt. Während die genaueren Informationen noch nicht noch einmal enthüllt wurden, ist es vielleicht erwähnenswert, dass die diesjährige IEM Dallas im Mai auf der DreamHack Dallas stattfand und es in den USA seit einigen Jahren ein DreamHack-Event um den Mai herum gibt. Vielleicht steht uns wieder ein Team bevor.

Zu guter Letzt findet die IEM China vom 2. bis 8. November statt, und wir werden in naher Zukunft auch zusätzliche Informationen erhalten.

Jedes Event, bei dem es sich um ein IEM-Turnier handelt, bietet einen Preispool von 1 Million US-Dollar, wobei sich 16 Teams qualifizieren und um ein Stück vom Kuchen kämpfen. Das Format wird auch die aktuellen IEM-Turniere widerspiegeln, was bedeutet, dass wir "zwei Gruppen von 8 Teams erwarten können, die im Doppelausscheidungsspiel spielen. In jeder Gruppe ziehen die drei bestplatzierten Teams in die Playoffs ein. In den Playoffs treten 6 Teams gegeneinander an, es wird in einem K.-o.-System gespielt und es gibt ein Spiel um den dritten Platz. Alle Matches werden auf Best-of-Three-Karten ausgetragen, mit Ausnahme des Grand Finals, das im Best-of-Five-Modus ausgetragen wird."

Die ESL wird in Zukunft weitere Informationen über ihre Kalender für 2026 und 2027 bekannt geben.