ESL FACEIT Group wird im Rahmen der jüngsten "Neuausrichtung" von Entlassungen erschüttert

Die ESL FACEIT Group hat die Entscheidung getroffen, weitere Mitarbeiter zu entlassen. Die Entscheidung, die Teil der jüngsten "Neuausrichtung" des Unternehmens ist, sieht vor, dass eine unbestimmte Anzahl von Mitarbeitern von ihren Aufgaben beim Veranstalter des E-Sport-Turniers entbunden wird, was angeblich die letzte Entlassungswelle ist, was für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht viel Trost sein wird.

Laut Esports Insider stammen die Informationen aus einem Brief von ESL FACEIT Group CEO Niccolo Maisto, der Folgendes erklärt.

"Im vergangenen Jahr haben wir eine umfassende Überprüfung durchgeführt, um das Unternehmen für seinen Zweck fit zu machen. Dabei ging es nicht nur um Kostensenkungen, sondern um eine strategische Neuausrichtung, um die Komplexität zu reduzieren, die Abläufe zu rationalisieren und die Ressourcen auf die Bereiche mit dem größten Wachstumspotenzial zu konzentrieren. Diese Schritte sind notwendig, um langfristige Nachhaltigkeit zu erreichen.

"Leider war dies mit unglaublich schwierigen Entscheidungen verbunden, und wir werden uns von einigen geschätzten Kollegen verabschieden. Die Betroffenen haben separate Mitteilungen erhalten. Bitte seien Sie unterstützend, freundlich und verständnisvoll, wenn diese Änderungen in Kraft treten.

"Entscheidend ist, dass dies das Ende dieser Phase des Wandels markiert. Auf dieser Grundlage erwarten wir keine weiteren Veränderungen in dieser Größenordnung. Wir haben jetzt ein wirklich nachhaltiges Fundament geschaffen, das nicht nur unsere Kernkompetenzen beibehält, sondern es uns ermöglicht, unsere Partner und Kunden in Zukunft besser zu bedienen."

Auch hier ist die genaue Zahl der entlassenen Mitarbeiter unklar, aber dies ist die dritte Entlassungsrunde, die das Unternehmen nach der Fusion von ESL und FACEIT im Jahr 2022 betrifft. Dies geschieht auch, da die Organisation die Entscheidung getroffen hat, ihren Frauen-Counter-Strike-2-Zirkel, bekannt als ESL Impact, zu beenden und zu beenden.