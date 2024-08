ESL FACEIT Group und Esports World Cup unterzeichnen mehrjährige Partnerschaft

HQ

Die ESL FACEIT Group und die Esports World Cup werden auch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Die beiden großen Unternehmen haben eine mehrjährige Partnerschaft unterzeichnet, in deren Rahmen die EFG als offizieller Betriebspartner des EWC fungiert, was bedeutet, dass sie für den Turnierbetrieb und die Übertragungsprogramme des jährlichen Festivals verantwortlich sein wird.

Die genaue Dauer der Partnerschaft und die damit verbundenen Finanzen müssen noch bekannt gegeben werden, aber der Co-CEO der EFG, Craig Levine, hat erklärt:

"Es ist ein historischer Schritt nach vorne für das globale Wachstum des E-Sports, und die bisherigen Ergebnisse sind ein Beweis für die Zusammenarbeit beider Teams, unsere tief verwurzelten Beziehungen zu Interessenvertretern der Branche und unser unübertroffenes Verständnis dafür, wie Gamer den E-Sport feiern. Während wir uns dem Ende dieses lebensverändernden Turniers nähern, freuen wir uns bereits darauf, die Zukunft des Sportfandoms und der Unterhaltung mit Esports und Gaming weiter zu gestalten - nicht nur bis Ende August, sondern in den kommenden Jahren."

Der EBR für das Jahr 2024 wird seine Arbeit bis Ende August fortsetzen. Es gibt keine Informationen über die Termine für die Veranstaltung im Jahr 2025, aber wir gehen davon aus, dass sie etwa zur gleichen Zeit stattfinden wird, aber in Qiddiya statt in Riad.