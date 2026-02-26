ESL FACEIT Group bringt Zowie als Hauptpartner in all seinen Counter-Strike 2 Turnieren ein

HQ

Wenn Sie häufig kompetitive Counter-Strike 2 Turniere verfolgen, insbesondere solche, die die ESL Pro Tour (Intel Extreme Masters und ESL Pro League) bilden, erwarten Sie, dass Sie bei diesen Events viel Zowie sehen werden.

Es wurde gerade bestätigt, dass der Hardwarehersteller, der sich auf blitzschnelle Displays spezialisiert hat, eine Partnerschaftsvereinbarung mit der ESL FACEIT Group unterzeichnet hat, die ihn als globaler Partner in allen CS2-Wettbewerben betrachtet.

Im Rahmen des Deals können wir erwarten, dass Zowie's 600-Hz-Monitore bei ESL Pro Tour-Events in den Saisons 2026 und 2027 eingesetzt werden, was bedeutet, dass die Spieler weiterhin von den extrem schnellen Displays profitieren können.

Betrachtet man die genauen Events, für die dieser Deal gilt, wird uns gesagt, dass er IEM Köln, IEM Rio, IEM Atlanta und IEM Krakow umfasst, sowie die Saisons 23, 24, 25 und 26 der ESL Pro League, wobei diese acht Turniere bis zur Saison 2028 die wichtigsten ESL Pro Tour-Turniere sind.