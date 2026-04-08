ESL enthüllte die beeindruckenden 32 Einladungen zu IEM Köln
Die Kathedrale des Gegenstreiks wird im Juni sehr beschäftigt sein.
Eines der beliebtesten und ikonischsten Events im Counter-Strike 2 Wettkampfkalender ist das IEM Köln, bei dem die besten Teams und Organisationen aus aller Welt in die deutsche Stadt reisen zu einem intensiven Turnier, bei dem 1,25 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen.
Da die Veranstaltung 2026 für den 21. Juni geplant ist, hat die ESL nun alle 32 teilnehmenden Teams bestätigt und offenbart, wie die verschiedenen Organisationen auf die drei Aktionsphasen verteilt sind.
Die Setzliste wurde basierend auf den jüngsten Leistungen anderswo festgelegt, wobei die bestplatzierten Teams die 'Qualifikationsrunden' überspringen und lediglich in den späteren Runden auftauchen können. Zu diesem Zweck sind die Teams so angeordnet.
Phase 1:
- GamerLegion
- GROSS
- BetBoom Team
- B8
- Heroisch
- Sinners Esports
- M80
- NRG
- Sharks Esports
- Gaimin Gladiatoren
- MiBR
- Team Liquid
- Tyloo
- Lynn Vision Gaming
- Thunderdownunder
- FlyQuest
Phase 2:
- Teamgeist
- Astralis
- G2 Esports
- FUT Esports
- Monte
- 9z-Team
- PaiN Gaming
- Vermächtnis
Stufe 3:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Parivision
- Aurora Gaming
- Team Falcons
- Mouz
- Furia
- Die MongolZ
Phase 1 findet vom 2. bis 5. Juni statt und wirft acht Teams aus. Die acht Überlebenden ziehen zwischen dem 6. und 9. Juni in Phase 2 ein, wo erneut die acht schlechtesten Teams ausscheiden und die acht besten weiterkommen. Dies führt dann zu Phase 3 vom 11. bis 15. Juni, in der, wie Sie es sich denken können, acht Teams ausscheiden und acht Teams in die entscheidenden Playoffs einziehen.
Mit diesen Eingeladenen im Hinterkopf: Wen sehen Sie als Favoriten für IEM Köln?