ESL enthüllte die beeindruckenden 32 Einladungen zu IEM Köln

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Eines der beliebtesten und ikonischsten Events im Counter-Strike 2 Wettkampfkalender ist das IEM Köln, bei dem die besten Teams und Organisationen aus aller Welt in die deutsche Stadt reisen zu einem intensiven Turnier, bei dem 1,25 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen.

Da die Veranstaltung 2026 für den 21. Juni geplant ist, hat die ESL nun alle 32 teilnehmenden Teams bestätigt und offenbart, wie die verschiedenen Organisationen auf die drei Aktionsphasen verteilt sind.

Die Setzliste wurde basierend auf den jüngsten Leistungen anderswo festgelegt, wobei die bestplatzierten Teams die 'Qualifikationsrunden' überspringen und lediglich in den späteren Runden auftauchen können. Zu diesem Zweck sind die Teams so angeordnet.

Phase 1:



GamerLegion



GROSS



BetBoom Team



B8



Heroisch



Sinners Esports



M80



NRG



Sharks Esports



Gaimin Gladiatoren



MiBR



Team Liquid



Tyloo



Lynn Vision Gaming



Thunderdownunder



FlyQuest



Phase 2:



Teamgeist



Astralis



G2 Esports



FUT Esports



Monte



9z-Team



PaiN Gaming



Vermächtnis



Stufe 3:



Team Vitality



Natus Vincere



Parivision



Aurora Gaming



Team Falcons



Mouz



Furia



Die MongolZ



Phase 1 findet vom 2. bis 5. Juni statt und wirft acht Teams aus. Die acht Überlebenden ziehen zwischen dem 6. und 9. Juni in Phase 2 ein, wo erneut die acht schlechtesten Teams ausscheiden und die acht besten weiterkommen. Dies führt dann zu Phase 3 vom 11. bis 15. Juni, in der, wie Sie es sich denken können, acht Teams ausscheiden und acht Teams in die entscheidenden Playoffs einziehen.

Mit diesen Eingeladenen im Hinterkopf: Wen sehen Sie als Favoriten für IEM Köln?