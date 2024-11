ESL Dota 2 Action kehrt 2025 nach Nordamerika zurück

HQ

Es hat lange gedauert, aber die Fans der USA Dota 2 können 2025 endlich zu einem Event auf ihrem eigenen Boden fahren. Die ESL hat bestätigt, dass nach Jahren der Austragung von ESL Dota-Action in Europa und Asien 2025 ein Turnier in Raleigh, North Carolina, stattfinden wird, bei dem 12 der besten Teams der Welt anwesend sein und um einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar kämpfen werden.

Uns wurde gesagt, dass das Event zwischen dem 11. und 13. April stattfinden wird und dass es am Raleigh Convention Center stattfinden wird. Tickets für die Veranstaltung sind ab heute, dem 28. November, in den Verkauf gegangen.

Über die Rückkehr nach Nordamerika zum ersten Mal seit 2015 fügt die ESL hinzu: "Wir LIEBEN es, Events in Europa zu veranstalten, aber unser letztes Event in Nordamerika war 2015! Unser Ziel ist es, den Dota-Esports so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen. Wir sahen eine Gelegenheit, die Region im nächsten Jahr zu überarbeiten und hatten das Gefühl, dass es ein guter Zeitpunkt war, zurückzukehren!"

Da das Event noch eine Weile entfernt ist, warten wir auf weitere Informationen zu den teilnehmenden Teams und dergleichen.