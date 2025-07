ESL Counter-Strike kehrt 2026 nach Kattowitz zurück

HQ

Als die ESL bestätigte, dass sie ihr jährliches polnisches Intel Extreme Masters Event in Krakau ausrichten und damit die Serie von Kattowitz als Gastgeberstadt beenden würde, gingen viele davon aus, dass dies das Ende der kompetitiven Counter-Strike in der Stadt bedeutete. Das wird jedoch nicht der Fall sein.

Die ESL hat nun bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2026 ein CS2-Turnier in Kattowitz ausrichten wird und dass dies auch am Spodek Arena stattfinden wird. Wir wissen nicht, wie dieses Turnier aussehen wird, wann es stattfinden wird, wie viele Teams anwesend sein werden, welches Format es verwenden wird oder warum es stattfinden wird, aber es wurde angekündigt und bestätigt, was bedeutet, dass der CS2-Kalender 2026 noch voller wird.

Freuen Sie sich darauf, Kattowitz wieder auf der Rennstrecke zu sehen?