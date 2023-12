ESL: "Counter-Strike 2 ist noch nicht in der Primzahl"

HQ

Als wir kürzlich über das Gaming Fest in der Stadt Arucas auf der wunderschönen Insel Gran Canaria berichteten, hatten wir auch die Gelegenheit, an einer Reihe von Branchen- und Edugaming-Panels teilzunehmen und mit ihren jeweiligen Referenten zu sprechen. Rodrigo García ist Direktor für Wachstumsmärkte und internationale Projekte bei der ESL FaceIt Group, und abgesehen von den Themen, die während seines Vortrags besprochen wurden (einschließlich der sogenannten Esports-Blase und der bevorstehenden Esports-Weltmeisterschaft), haben wir im folgenden Interview mehrere kompetitive Spiele wie EAFC 24, Dota 2 oder das noch aktuelle Counter-Strike 2 angesprochen.

"Ja, ich meine, CSGO ist seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in der Szene und es war sehr konsolidiert", erinnert sich García, als er nach dem Wechsel zu CS2 als Wendepunkt sowohl für die Community als auch für die Turnierorganisatoren gefragt wird. "Die Begeisterung für das Spiel war sehr gut, die ganze Dynamik hat funktioniert... Es war, weißt du, wie ein reifer Wein, wenn man es irgendwie vergleicht, oder?

"Jetzt, mit CS2", fährt er im Video fort, als es CS:GO nicht mehr gibt, "war es eine Spannung zwischen der Community, die wollte, dass das Spiel sofort veröffentlicht wird - wir waren alle begierig darauf, es zu spielen - und gleichzeitig dem Entwickler, der sich Zeit nahm, um es tatsächlich zu verwirklichen. Und was wir dann gerade herausgefunden haben, war, dass das Spiel veröffentlicht wurde. Aber gleichzeitig war die Community paradoxerweise nicht erfreut, weil es Dinge gab, die nicht richtig funktionierten, oder?"

"Man kann also nicht beides haben", fasst er über den Schritt von Valve. "Man kann es nicht wirklich schnell haben und es funktioniert wirklich, wirklich. Wie du schon sagtest, haben wir [ESL FaceIt Group] das erste große Turnier in Australien mit Counter-Strike 2 veranstaltet. Technisch gab es einige Hürden, die es zu überwinden galt. Das Spiel selbst ist noch nicht in der Blütezeit, also wird es nur ein bisschen mehr Zeit brauchen, um die Ecken und Kanten zu polieren. Und dann bringen Sie es zu einem Stadium, in dem es... Wir haben einen enormen Anstieg von Spielern gesehen, die etwas Neues ausprobieren wollten, aber nur, weil es etwas Neues war. Wir werden sehen, wie sich dieser Trend im Laufe der Zeit stabilisiert. Aber ja, wir erwarten einfach, dass das Spiel so ausgefeilt wird wie Global Offensive, das schon lange vorbei ist", winkt der Regisseur ab.

Fast drei Monate nach Beginn von CS2, wie denkst du über Valves Switch und den aktuellen Status des Spiels? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.