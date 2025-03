Eskalation in Gaza: Schwere israelische Angriffe töten über 250 Menschen

HQ

Der Himmel über Gaza erleuchtete sich wieder, als israelische Luftangriffe Stadtviertel zerrissen, Gebäude in Schutt und Asche legten und Rauchschwaden in die Luft steigen ließen, teilten die palästinensischen Gesundheitsbehörden am Dienstag mit (via Reuters).

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden berichteten von mindestens 254 Toten, viele von ihnen Kinder, deren Leichen in blutige weiße Laken gehüllt und in überlasteten Krankenhäusern lagen, die bereits seit 15 Monaten durch unerbittliche Bombardierungen belastet sind.

Die Angriffe, die weitaus umfangreicher sind als die jüngsten gezielten Drohnenangriffe, markierten eine dramatische Eskalation in Israels Kampagne gegen die Hamas, wobei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versprach, mit zunehmender militärischer Stärke die Freilassung der verbleibenden Geiseln zu erreichen.

Evakuierungsbefehle hallten durch Gaza und zwangen Familien, die während des Waffenstillstands zurückgekehrt waren, erneut zu fliehen. Unterdessen beschuldigte die Hamas Israel, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, wodurch 59 Geiseln in der Schwebe blieben und die Region am Rande eines größeren Konflikts stand.