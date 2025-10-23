Escape the Backrooms zeigt mehr als 30 Horror-Levels im neuen Trailer

Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, in dem du von beigen Wänden und Schrecken umgeben bist, die deine Vorstellungskraft übersteigen, dann bist du hier genau richtig, denn Escape the Backrooms hat beides zu einer Wissenschaft gemacht. Außerdem kannst du das Spiel mit deinen Freunden erleben, so dass du zumindest nicht alleine stirbst.

In einem neuen Trailer, der heute Abend beim Galaxien-Showcase Premiere feierte, haben wir einige der 30+ Level gesehen, die in Escape the Backrooms verfügbar sind. Wenn Sie sich Sorgen gemacht haben, dass die flackernden Lichter und gelben Wände langweilig werden, gibt es auch einige lebendigere Bereiche sowie viele dunkle Räume, aus denen Sie Dinge anspringen können.

Escape the Backrooms ist seit ein paar Jahren im Early Access auf dem PC erhältlich und wurde heute, am 23. Oktober, in der Vollversion 1.0 veröffentlicht. PS5- und Xbox Series X/S-Versionen sind ebenfalls auf dem Weg, wie im folgenden Trailer bestätigt wurde: