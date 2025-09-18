Escape the Backrooms wird den Early Access im Oktober verlassen

Im Rahmen der Convergence Games Showcase trat der Entwickler Fancy Games auf, um ein Update zu seinem Horrorspiel Escape the Backrooms zu geben. Das Spiel, das derzeit im Early-Access-Format verfügbar ist, wird den Dienst bald verlassen und am 23. Oktober in seiner vollständigen Version 1.0 debütieren.

Diese Änderung an der Vollversion des Spiels bringt eine Reihe neuer Inhalte mit sich, die zu Escape the Backrooms hinzugefügt werden, darunter vier neue Levels zum Erkunden und weit über 50 Umgebungen, in denen man herumwandern kann. Bestehende Levels werden aktualisiert, um die Fans zu ermutigen, sie erneut zu besuchen, die Grafik wird verbessert, um die Fluchten frisch zu gestalten, und ein neuer Missionsbildschirm soll die Rückreise noch einfacher machen und Geheimnisse besser aufspüren. Andernfalls wird uns gesagt, dass wir mit alternativen Enden rechnen müssen, um die Action noch einzigartiger zu machen.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Escape the Backrooms ist, fügt die Zusammenfassung des Spiels hinzu: "In Escape the Backrooms arbeiten die Spieler mit bis zu drei ihrer Freunde zusammen, um die scheinbar unendliche Weite der Backrooms zu erkunden, sich vor tödlichen Wesen zu verstecken und vor ihnen zu fliehen, während sie nach einem Ausgang suchen. Löse Rätsel, um weiter in die Hinterzimmer vorzudringen, und versuche, dich in scheinbar endlosen Grenzbereichen, unmöglichen Hotels und gruselig ruhigen Pools zurechtzufinden. Der Proximity-Voice-Chat hilft dir, mit deinem Team in Kontakt zu bleiben, aber die Monster können dich auch hören, also versuche, nicht zu schreien... "

Wenn die Veröffentlichung von 1.0 am 23. Oktober stattfindet, könnt ihr Escape the Backrooms auf dem PC über Steam auschecken.