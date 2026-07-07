Escape the Backrooms ist jetzt verfügbar auf Nintendo Switch 2

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Vielleicht haben Sie kürzlich den Film Backrooms im Kino gesehen, was das Interesse daran geweckt haben könnte, das Videospiel Escape the Backrooms auf dem PC und den derzeit verfügbaren Konsolenplattformen anzuschauen. Aber wenn du Besitzer der Nintendo Switch 2 bist, fragst du dich vielleicht, wann oder ob du am Spaß mitmachen kannst? Die gute Nachricht ist, dass heute dieser Tag ist.

Der Publisher-Secret-Modus und Entwickler Fancy Games haben nun Escape the Backrooms auf der Switch 2 veröffentlicht, wobei diese Version des Titels vollständige Crossplay bietet und Fans ermöglicht, gemeinsam mit PC-, Xbox- und PlayStation-Nutzern zu spielen.

Die Switch-2-Edition des Spiels kostet £9,99/€12,99 und bietet die vollen 30+ Backroom-Einstellungen zum Erkunden, während sie Proximity Chat, Koop mit bis zu drei weiteren Spielern, Meta-Fortschritt und einen Albtraum-Modus bietet, bei dem ein einziger Tod zu einem kompletten Neustart führt.

Diese Nachricht kommt auch kurz nachdem bekannt wurde, dass Escape the Backrooms seit dem Launch des Spiels auf Xbox und PlayStation Ende Mai über vier Millionen Spieler erreicht hat.