Escape Simulator 2 wird im Oktober veröffentlicht

HQ

Am Wochenende habt ihr vielleicht die Nachricht gehört, dass Coin Crew Games an einer vollwertigen Fortsetzung von Escape Academy arbeitet. Wenn Sie es getan haben und das Ihr Blut in Wallung gebracht hat, ist es wichtig zu wissen, dass Pine Studio auch an einer Escape-Room-Fortsetzung gearbeitet hat, und diese ist viel näher.

Der Schöpfer von Escape Simulator kündigte Ende 2024 an, dass Escape Simulator 2 auf dem Weg ist und dass dieses Spiel ein größerer und ehrgeizigerer Nachfolger des Originals ist. Nun, es stellt sich heraus, dass dieses Spiel fast bereit ist, Fans einzuladen, da der Entwickler jetzt angekündigt hat, dass es am 21. Oktober auf dem PC über Steam erscheinen wird.

Diese Fortsetzung baut auf dem Original auf und bietet noch mehr Räume und Probleme, die es zu lösen gilt, für bis zu acht Spieler gleichzeitig. Es wird detailliertere Umgebungen, mehr Interaktivität und immersive Elemente geben, eine neue Room Editor 2.0 -Funktion, die es den Fans ermöglicht, ihre eigenen Herausforderungsräume zu bauen, und das alles zusätzlich zu 12 Szenarien, die von Pine Studio selbst kuratiert und erstellt wurden.

Da die Veröffentlichung immer näher rückt, schaut euch den Trailer für das kommende Spiel unten an und schaut auch hier vorbei, um mehr über die Demo zu erfahren, die ihr euch derzeit auf Steam ansehen könnt.