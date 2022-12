Escape from Tarkov startet Patch 0.13

HQ

Escape From Tarkov ist ein realistischer Shooter, der PvE und PvP auf einzigartige Weise kombiniert. Es hat die PC-Gaming-Sphäre im Sturm erobert, seit es auf Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch an Bedeutung gewinnt. Jetzt startet das Spiel sein Update 0.13, das viele zusätzliche Funktionen an Bord bringt.

Das erste und offensichtlichste Merkmal ist die neue Karte mit der Bezeichnung "Die Straßen von Tarkov". Auf der Website von Escape From Tarkov gibt es ein paar Überlieferungen, die die Bedeutung dieser Karte erklären, aber im Wesentlichen ist ihre Bedeutung darauf zurückzuführen, dass Tarkov die Stadt ist, in der USEC- und BEAR-Streitkräfte ihren Konflikt begannen, was zu dem dystopischen Setting führte, das die Spieler bereits gesehen haben.

Neben der neuen Karte, die eine Fabrik, ein Hotel und Wohngebiete enthalten wird, werden auch einige zusätzliche Waffen eingeführt, darunter Granatwerfer, ein paar Sturmgewehre des Kalibers 5,56 und einige weitere Handfeuerwaffen.

Es gibt auch fünf neue Stims im Spiel, einige zusätzliche Voicelines für Bosse und ein paar zusätzliche Fähigkeiten unter anderem. Vor kurzem wurde berichtet, dass die Server von Escape From Tarkov ausgefallen sind, aber hoffentlich kann dies bald geklärt werden, damit die Leute die neuen Sachen im Spiel ausprobieren können.