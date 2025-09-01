Escape from Tarkov kommt zu Steam

HQ

Escape from Tarkov ist, obwohl es einer der größten PC-Gaming-Hits der letzten Zeit ist, nicht wirklich zum Durchspielen in Steam verfügbar. Dies wird sich jedoch irgendwann ändern, da Nikita Buyanov, Leiter von Battlestate Games, bestätigt hat, dass der FPS bald auf der Plattform von Valve veröffentlicht wird.

Wir haben noch kein Datum, um es einzukreisen, aber uns wurde gesagt, dass die Steam-Seite " bald verfügbar" sein wird und dass die Details "später" kommen werden.

Dies geschieht auch zu einer Zeit, in der Escape from Tarkov sich darauf vorbereitet, den Early Access endlich hinter sich zu lassen und in seinem 1.0-Zustand zu starten. Dies ist für den 15. November geplant, und für weitere Informationen könnt ihr hier vorbeischauen.