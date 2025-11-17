HQ

Das in Russland entwickelte Escape from Tarkov steht seit langem in der Kritik, weil seine Entwickler angeblich gegen die Ukraine sind und Russlands Krieg gegen das Land auf verschiedene Weise unterstützen. Es gab jedoch wenig, um dies zu beweisen, und Entwickler Battlestate Games hat es vermieden, Stellung zu beziehen und soll Threads über den Krieg in seinem Forum und auf Reddit löschen.

Am Wochenende flammte die Diskussion jedoch wieder auf, nachdem Nutzer auf Reddit und Resetera (danke PC Gamer) eine Reihe von Zufällen gepostet hatten, die darauf hindeuten könnten, dass Battlestate Games den russischen Krieg auf verschiedene Weise unterstützt. Zu den Beweisen für geheime Absprachen gehören Bilder, Videos und Forenbeiträge, die bestätigen, dass CEO Nikita Bujanow Verbindungen zur russischen Gruppe 715 Team hatte - einer pro-russischen Organisation, die Geld für die russische Kriegskasse sammelt - und dass er in der besetzten Region Donezk war.

Es gibt auch Beispiele für Objekte, Slogans und ähnliche Gegenstände im Spiel Escape from Tarkov, die mit 715 Team verknüpft sind. Für sich genommen sind das eher schwache Anhaltspunkte, aber zusammen ergeben sie ein Bild, das nicht ganz schmeichelhaft ist. Unterstützt Battlestate Games die russischen Kriegsanstrengungen und finanziert das Geld, das für das Spiel ausgegeben wird, daher indirekt den Krieg gegen die Ukraine?

Dies sollte für Battlestate Games leicht zu beheben sein, wenn es nicht wahr ist, und viele enttäuschte Benutzer denken, dass es an der Zeit ist, dass das Studio seine Karten auf den Tisch legt und seine Position zu diesem Thema darlegt.