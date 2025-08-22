Escape from Tarkov endlich Beta verlassen - vollständige Veröffentlichung für den 11. November geplant

HQ

Escape from Tarkov befindet sich seit 2016 in der Beta-Phase. Im Jahr 2017 ging es in eine geschlossene Beta über, in der die Spieler das Spiel kaufen mussten, um teilnehmen zu können. Jetzt hat Entwickler Battlestate Games bekannt gegeben, dass die Beta-Phase enden wird und die Version 1.0 am 11. November veröffentlicht werden soll.

Die Entwickler haben den vollständigen Inhalt der endgültigen Version noch nicht enthüllt, aber es gab Spekulationen über einen Kampagnenmodus, da Escape from Tarkov zuvor als "story-getriebene Erfahrung" beschrieben wurde.

Battlestate Games wird in diesem Herbst und Winter auch auf mehreren großen Gaming-Events vertreten sein, darunter die Pax West (29. August - 1. September), die Tokyo Game Show (25. - 28. September) und die Paris Game Week (30. Oktober - 1. November). Es wird erwartet, dass diese Auftritte mehr Licht darauf werfen, was die Spieler von der lang erwarteten Vollversion erwarten können.