Escape from New York Neustart offiziell gestoppt

Seit Jahren warten Fans des Kultklassikers Escape from New York gespannt auf Neuigkeiten zu einem Reboot, vor allem mit Regisseur Leigh Whannell am Ruder und Kurt Russells Sohn Wyatt, der die ikonische Rolle des Snake Plissken spielen wird. Trotz Gerüchten und Entwicklungsupdates scheint das Projekt nun jedoch in eine Sackgasse geraten zu sein. Whannell teilte Comicbook.com kürzlich mit, dass das Projekt aufgrund komplexer Rechteprobleme leider nicht mehr in Arbeit ist.

Der Filmemacher erklärte, dass Projekte in der Filmindustrie oft aus verschiedenen Gründen scheitern, von Lizenzproblemen bis hin zu nicht funktionierenden Produzenten. Whannell gab zu, dass es zwar ein gewisses Interesse gegeben habe, aber der Zeitpunkt sei einfach nicht richtig gewesen, vor allem angesichts der Hürden, die die Pandemie und andere Störungen in Hollywood mit sich gebracht hätten. Auch die Beteiligung anderer Filmemacher, wie dem Duo von Scream, verlief 2023 im Sande.

Während die Fans immer noch auf eine neue Version des Klassikers von 1981 hoffen, ist unklar, ob in absehbarer Zeit ein anderer Regisseur die Zügel in die Hand nehmen wird. In der Zwischenzeit kommt Whannells neuer Film Wolf Man am 17. Januar in die Kinos. Möchten Sie eine neue Herangehensweise an Escape from New York sehen?