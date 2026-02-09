HQ

Escape from Ever After stammt vom kleinen Indie-Entwickler Sleepy Castle Studio in Montreal, Kanada, und ist ein charmantes, satirisches Action-Rollenspiel, inspiriert von Spielen wie Paper Mario und Born of Bread.

Im Zentrum des Abenteuers steht unser Held Flynt Buckler, der seit Jahren versucht, Tinder den Drachen zu besiegen, der sich in einem großen Schloss verschanzt hat – einem Schloss voller unvorstellbarer Reichtümer und Schätze. Die Kämpfe gegen Tinder den Drachen waren intensiv, aber Flynt hat es nie geschafft, den Drachen zu besiegen. Nun unternimmt er einen letzten Versuch, doch als er erneut vor dem vertrauten Schloss steht, entdeckt er, dass die einst furchterregende Festung in Büroräume umgewandelt wurde.

Das Schloss ist nun gefüllt mit willenlosen, kaffeetrinkenden Büroangestellten sowie Figuren aus anderen Märchen, und Tinder der Drache ist nirgends zu sehen. Es stellt sich heraus, dass Märchen offenbar ein unerschlossener Markt sind, und das Megaunternehmen Ever After Inc. hat beschlossen, davon zu profitieren. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der sie in verschiedene Märchen eintauchen, ihnen den ganzen Wert entziehen, die nun arbeitslosen Charaktere für das Unternehmen einstellen und den Rest im Sumpf liegen lassen.

Ever After Inc. hat das Schloss von Tinder dem Drachen als neues Hauptquartier übernommen, sie haben Tinder in seinen eigenen Kerker geworfen, und das Unternehmen ist fest entschlossen, dass jedes Geschichtsbuch der Welt ihnen gehören sollte. Natürlich darf das nicht geschehen, also müssen sich nun Flynt Buckler und ein dezimiertes Tinder the Dragon zusammenschließen, und sie erkennen schnell, dass das Klügste wäre, einen Job bei Ever After Inc. zu bekommen und den Kapitalismus von innen heraus zu bekämpfen.

Nach einem Vorstellungsgespräch bei Mr. Moon begeben sich Flynt Buckler und Tinder der Drache auf ein Abenteuer, bei dem sie verschiedene mehr oder weniger bekannte Märchen besuchen, in denen Ever After Inc. tätig ist. Das erste Märchen ist zum Beispiel eine Interpretation von "Der Wolf und die drei kleinen Schweinchen", in der tatsächlich die Schweine das sehr freundliche Wölfdorf dem Erdboden gleichmachen wollen, weil es auf dem Land liegt, das die Schweine für den Bau eines größeren Wohnkomplexes benötigen. Den Wölfen wurde sogar eine Mietreduzierung von 5 % für das erste Jahr im neuen Gebäude versprochen, aber die Wölfe mögen ihr kleines Dorf wirklich und haben nicht vor, es zu verlassen.

Unterwegs schließen sich mehrere Charaktere deiner kleinen Gruppe an (darunter der große böse Wolf, der den Amateurmusiker spielt und mit seiner Gitarre angreift), und sie alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Die Kämpfe sind rundenbasiert, aber auch zeitbasiert, was bedeutet, dass man, wenn man den Feind angreifen oder seine Angriffe blocken will, dies durch eine Reihe von zeitlich begrenzten Tastendrücken oder Bewegungen mit den Joysticks ausführt. Die Art und Weise, wie du angreifst, funktioniert gut, aber beim Blocken ist das eine andere Geschichte.

Alle Gegner haben zwei Arten von Angriffen, jeweils mit unterschiedlichem Timing, und es ist einfach frustrierend schwierig, diese Angriffe zu blocken. Manche Angriffe sind leicht zu lesen, sodass du eine gute Chance hast, sie zu blocken, während andere fast unmöglich zu lesen sind, sodass du beim Einsatz nicht wirklich vermeiden kannst, Schaden zu nehmen. Das alles wird durch einige ziemlich lange Bosskämpfe mit unvorhersehbaren Angriffsmustern und einen Boss, der mehrmals hintereinander angreift, noch verschärft. Da du durch das herausfordernde Blocksystem oft Schaden nimmst, musst du mehrere eigene Züge nutzen, um deine Magie aufzufüllen oder dich zu heilen, sodass sich diese Kämpfe fast endlos anfühlen.

In den Einstellungen gibt es eine Auto-Block-Funktion, die aktiviert werden kann, aber diese nimmt im Grunde jegliche Herausforderung aus den Kämpfen, da es einfach darum geht, den Feind zu schlagen, bis er stirbt, und sonst nichts. Es ist etwas bedauerlich, dass eine Hälfte des Kampfsystems so frustrierend ist, zumal es ein so zentraler Teil des Spiels ist. Abgesehen vom etwas fragwürdigen Kampfsystem ist Escape from Ever After ansonsten ein nettes kleines Abenteuer mit gutem und gut platziertem Humor, einigen lustigen kulturellen Anspielungen und recht soliden Rätseln, aber da das Kampfsystem zentral für das Spiel ist, wird das Gesamterlebnis dadurch etwas beeinträchtigt.

Die Grafik ist wunderschön und farbenfroh, und alle Charaktere sind niedlich 2D. Die Optik funktioniert gut, aber bestimmte Plattformabschnitte werden durch die feste Kamera etwas beeinträchtigt, was es schwierig macht, die Entfernungen einzuschätzen. Der Sound ist okay und wie man es in einem Spiel dieses Typs erwarten würde – aber es ist nichts, woran man sich nach dem Ausschalten des Spiels erinnert.

Alles in allem ist Escape from Ever After ein nettes kleines, von Paper Mario inspiriertes Rollenspiel. Die stärksten Punkte des Spiels sind die gut geschriebenen Dialoge, der gute Humor, die schönen Rätsel – und die Hälfte des Kampfsystems. Die andere Hälfte, der defensive Teil, wird schnell frustrierend, was leider das gesamte Spiel beeinflusst. Es fiel mir schwer, es zu genießen, wenn es sich manchmal anfühlte, als würde man würfeln, um zu entscheiden, ob ich vom Angriff des Gegners getroffen werde. Es wirkt einfach unfair und frustrierend.

Wenn du auf einfache und unterhaltsame Rollenspiele stehst, schau dir Escape from Ever After an, da es zu einem guten Preis erhältlich ist, aber sei darauf vorbereitet, mit dem Kampfsystem etwas zu kämpfen.