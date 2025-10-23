Escape from Duckov verkauft 1 Million Exemplare in weniger als einer Woche

Nun, es scheint, als würden Extraktions-Shooter hier bleiben. Eine Woche vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Embark Studios' Arc Raiders hat ein neuer Name in der Welt der Extraktions-Shooter in weniger als einer Woche eine Million Spieler angezogen.

Escape from Duckov mag wie eine YouTube-Parodie auf Escape from Tarkov klingen, aber Team Soda hat dafür gesorgt, dass das Gameplay mehr als nur ein Witz ist. In einem Top-Down-Extraktions-Shooter, der sich über fünf Karten erstreckt, mit vielen Ressourcen zum Plündern und einer Basis zu Hause, die es zu errichten gilt, hat das Spiel seit seiner Veröffentlichung am 16. Oktober satte 1 Million Menschen beeindruckt.

Das Spiel hat zum Zeitpunkt des Schreibens auch eine überwältigend positive Steam-Bewertung, was zeigt, dass die Spieler es nicht nur wegen der süßen Enten kaufen. Wir müssen sehen, ob Escape from Duckov seinen Schwung beibehalten kann, da der Gigant von Arc Raiders in den kommenden Wochen im Mittelpunkt stehen wird.