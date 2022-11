Escape Academy wurde von über einer Million Spielern gespielt

HQ

Seit seinem Debüt vor ein paar Monaten scheint es, als ob Coin Crew Games, Escape Academy bei den Fans ziemlich gut angekommen ist. Und das liegt daran, dass eine neue Pressemitteilung besagt, dass das Spiel bereits von einer Million Spielern gespielt wurde.

Diese Zahl wurde in den vier Monaten seit seinem Debüt erreicht und wird wahrscheinlich weiter wachsen, da das Spiel nach dem Start viel Unterstützung erhält. Dies alles beginnt mit dem DLC Escape from Anti-Escape Island, der am 10. November erscheint, und wird Anfang 2023 mit einem kostenlosen "großen Inhaltsupdate" fortgesetzt, bevor das zweite DLC-Paket im Frühjahr 2023 erscheint.

Wenn Sie das Spiel noch nicht gespielt haben, können Sie dies auf PC, PlayStation und Xbox und sogar als Teil Ihres Game Pass-Abonnements tun. Lesen Sie unbedingt unsere Rezension der Escape Academy hier.