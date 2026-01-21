Escape 2049 für Game Boy Advance und Mega Drive angekündigt

Im vergangenen Jahr haben wir mehrfach über neue Mega Drive-Spiele (oder Genesis, wie es in den USA genannt wird) berichtet, da Segas alte Treue eine beachtliche Wiederbelebung erlebt hat. Sehr gute Spiele werden jetzt ziemlich regelmäßig veröffentlicht, und wir freuen uns, ein weiteres ankündigen zu können – das ebenfalls für den Game Boy Advance erscheint. Und egal für welches Format du dich entscheidest, du kannst es sogar physisch auf einer Cartridge mit Hülle, Bedienungsanleitung und allem bekommen. Als ob das nicht genug wäre, ist auch eine Steam-Edition in Arbeit.

Diesmal arbeitet die französische Firma OrionSoft an einem Projekt namens Escape 2049, das sie als "ein neues Action-Puzzle-Plattformspiel" beschreiben. Die Finanzierung erfolgt über Kickstarter, eine Methode, die sie in der Vergangenheit erfolgreich genutzt haben, um beliebte Mega Drive-Titel zu realisieren, und sie haben bereits eine Demo, die du herunterladen und ausprobieren kannst. Die Grundidee des Spiels ist wie folgt:

"Im Jahr 2042, nach einer geheimen Operation zur Aufdeckung der Aktivitäten der korrupten Regierung, wurde ein Hacker namens Shun, Mitglied der Truth Defenders Coalition, im Bulor 24 Gefängnis eingesperrt! Trotz seiner Flucht war Shun tief von der Erfahrung betroffen und beschloss, aufzugeben und sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen.

Sieben Jahre später nahm seine Partnerin Elena den Kampf wieder auf, entschlossener denn je, das zu rächen, was ihr Mann erlitten hatte. Trotz ihrer äußersten Vorsicht hatte die Regierung KI-gestützte Überwachungsgeräte beschafft, sie wurde entdeckt und in einem hochgesicherten Gefängnis eingesperrt!"

Vier verschiedene Welten mit zwölf Levels und zwölf Bossen zu besiegen werden versprochen – und unten präsentieren wir den ersten Trailer.

Es gibt drei Pakete zur Auswahl für Game Boy Advance und Mega Drive: ein digitales mit ROM, ein physisches mit nur dem Spiel (inklusive einer Hülle im Stil von Genesis oder Mega Drive und einer Bedienungsanleitung) und eine Ausgabe mit zusätzlichen Extras. Wenn es so klingt, als bräuchtest du dieses bald begehrte Sammlerstück, schau hier vorbei und sichere dir ein Exemplar.