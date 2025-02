Europäische Weltraumorganisation (ESA) und Finnland errichten gemeinsam Erdbeobachtungs-Supersite in Finnisch-Lappland

HQ

In einem neuen Schritt für die Erdbeobachtung haben die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und Finnland eine Zusammenarbeit angekündigt, um einen Superstandort für die Kalibrierung und Validierung von Satelliten im Herzen von Finnisch-Lappland einzurichten.

Im Rahmen dieses Projekts wird das Arktische Raumfahrtzentrum des Finnischen Meteorologischen Instituts in Sodankylä in ein Zentrum für die Gewährleistung der Genauigkeit von Satellitendaten umgewandelt, insbesondere in Umgebungen mit hohen Breiten. Durch die Nutzung der einzigartigen arktischen Umgebung wird dieser Standort die Qualität der Satellitenbeobachtungen verbessern und finnischen Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, neue Umweltsensoren zu entwickeln und zu testen.

Das Zentrum wird eine Schlüsselrolle bei der Validierung von Daten aus bevorstehenden ESA-Missionen, wie z. B. den Copernicus-Erdbeobachtungsprojekten, spielen und gleichzeitig die schnell wachsende finnische Raumfahrtindustrie ankurbeln.