ESA gibt Erklärung zum jüngsten E3 2023-Bericht ab

Die Entertainment Software Association (ESA) hat eine Erklärung zum jüngsten Bericht von IGN veröffentlicht, in dem es heißt, dass die E3 2023 einige wichtige Aussteller verpassen wird, darunter die von Sony, Microsoft und Nintendo. Mit der Show, die im Juni stattfindet, hat die ESA diese Behauptungen angesprochen und hinzugefügt (via IGN):

"Die E3 hat eine reiche Geschichte in unserer Branche und wir sind immer ermutigt, die Leidenschaft für die Show zu spüren und zu hören, was sie für verschiedene Menschen bedeutet. Die Wiederbelebung einer Messe nach einer dreijährigen Pause und einer globalen Pandemie war immer eine Herausforderung, weshalb wir (in Absprache mit den ESA-Mitgliedsunternehmen) eine umfangreiche Suche durchgeführt haben, um den besten Partner für die Produktion der E3 zu finden."

Dieser Partner, den die ESA ausgewählt hat, ist ReedPop, eine Organisation, die dafür bekannt ist, viele Veranstaltungen auf der ganzen Welt zu veranstalten, darunter PAX, Comic Con und sogar die britische EGX.

Die Erklärung greift etwas später auf, um zu sagen: "[ReedPop] hat starke Fortschritte bei der Neugestaltung der Veranstaltung gemacht und enorme Unterstützung von Branchenunternehmen aller Größen erhalten, die nicht nur über die E3 2023 nachdenken, sondern auch, wie die E3 in die Marketingpläne für 2024 und darüber hinaus passt."

In der Erklärung heißt es dann als letzte wichtige Information: "Wenn sich die Messe weiterentwickelt und anpasst, wird sie den Kern der Arbeit der ESA für ihre Mitgliedsunternehmen nicht beeinträchtigen. Unsere Priorität bleibt es, sich für Ihre politischen Interessen auf Landes- und Bundesebene einzusetzen."

Was dies alles über Xbox, PlayStation, and Nintendo's den diesjährigen Auftritt auf der Messe bedeutet, sagte die ESA auch: "Wir werden Neuigkeiten und Entwicklungen zur E3 teilen, sobald sie verfügbar sind."