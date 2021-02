ESA erinnert: E3 kehrt im Sommer 2021 als digitale Show zurück

You're watching Werben

Gaming-Enthusiasten sind es seit zwei Jahrzehnten gewohnt, im Zuge der Electronic Entertainment Expo (E3) im Sommer aufregende Neuigkeiten zu erhalten. Viele von uns waren daher überrascht, als die Entertainment Software Association (ESA) letztes Jahr beschloss, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen. Das führte dazu, dass die größten Publisher und Entwickler plötzlich eigene Streams ausstrahlten.

Die ESA möchte ihren Kuchen aber nicht alleine essen, deshalb hieß es bereits Jahr, dass die Veranstaltung 2021 zurückkehren werde. Die Kollegen von Video Games Chronicle (VGC) haben nun Dokumente in die Hände bekommen, die einen vorläufigen Veranstaltungszeitplan umschreiben. Demnach startet die E3 2021 am 14. Juni mit einer digitalen Eröffnungs-Show, die den traditionellen Konferenzen von Sony, Microsoft, Square Enix usw. ähnelt. In den folgenden drei Tagen wären mehrere zweistündige Keynotes, Streams und Auszeichnungen geplant.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese Pläne bislang nicht bestätigt wurden. Es handelt sich hierbei um einen Vorschlag, der an die Partner der ESA verschickt wurde. Wir haben auf Anfrage von den Veranstaltern die folgende Antwort erhalten: "Wir können bestätigen, dass wir das E3-Erlebnis für 2021 verändern und werden in Kürze genaue Details darüber mitteilen, wie wir die globale Videospiel-Community zusammenbringen. Wir führen [...] gute Gespräche mit Publishern, Entwicklern und Unternehmen und freuen uns darauf, bald Einzelheiten über deren Beteiligung mitzuteilen."

Die E3 ist mittlerweile nicht mehr der einzige Ort, an dem durstige Gamer im Sommer Nachrichten erhalten und deshalb hat es sich Geoff Keighley nicht nehmen lassen, auf sein zurückkehrendes Format "Summer Game Fest" hinzuweisen. Das war letztes Jahr ein Name für lose zusammenhängende Livestreams mit Interviews und Ankündigungen unterschiedlicher Art. Keighley möchte diese Sache in diesem Jahr aber nicht mehr über mehrere Monate hinweg verteilen, sondern innerhalb weniger Wochen gebündelt abliefern.