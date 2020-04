ESA bewirbt bereits "überarbeitete" E3 im Jahre 2021

Die diesjährige E3 wurde aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr, die vom Coronavirus einhergeht, abgesagt, um die teilnehmenden Journalisten, Gäste und Entwickler keinem unnötigen Infektionsrisiko auszusetzen. Aus diesem Grund werden mehrere große Publisher und Entwickler mit digitalen Konferenzformaten experimentieren, so wie es Nintendo seit einigen Jahren bereits in den Direct-Übertragungen tut. Weil sich die E3 auch ohne Corona-Krise bereits in Schieflage befindet, wurde online parallel zu diesen Entwicklungen darüber diskutiert, ob die E3 wirklich ein fester Bestandteil der Branche sein muss. Die Organisatoren wünschen sich das natürlich und deshalb haben sie bereits beschlossen, die E3 2021 zurückzubringen.

In einer Nachricht an die Partner der ESA wurden die Termine für die Messe im Jahr 2021 festgelegt. Laut GamingBolt findet die Messe vom 15. bis 17. Juni 2021 statt. Der vielleicht bemerkenswerteste Bestandteil dieser Meldung ist aber womöglich die Kommunikation selbst: Die ESA gibt nämlich an, dass die E3-Messe ein "neu interpretiertes" Format zeigen wird und dass die Organisatoren beabsichtigen, die Präsentation von Gaming neu zu gestalten. In den letzten Jahren war es eine Mission der ESA, sich mehr auf Gäste, E-Sport und Influencer zu konzentrieren.